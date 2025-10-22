Toprak Razgatlıoğlu: Motor Sporlarına İhtiyacımız Var

ÖZEL

Toprak Razgatlıoğlu : Çoğu kişinin ne işler başardığımızdan haberi yok

Dünya Superbike Şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye'de motor sporlarının ön plana çıkmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bizim ülkemizde sadece futbol var. Ara ara böyle başarılar elde ettikçe biraz da motor sporları ön plana çıkıyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde motor sporları ön plana çıkmaya başlar. Gerçekten ihtiyacımız var. Burada çok büyük işler başarıyoruz. Çoğu kişinin ne işler başardığımızdan haberi yok" dedi.

ÖZEL

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın golcü ismi Kader Hançar, yeni sezon öncesinde Meksika ekiplerinden Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'yi yurt dışında temsil eden yeni takımında da attığı 6 golle önemli bir performans sergiledi.

Milli futbolcu Kader Hançar: B Ligi'nde kalıp, A Ligi'ni zorlamak istiyoruz

'Meksika'ya gitme amacım Amerika'ya transfer olabilmekti'

'Topun taca çıkması için dua ettiğim anlar oluyor'

ÖZEL

- Muaythai Milli Takım Teknik Direktörü Urlu: İslami Dayanışma Oyunları'nda hedef 8 madalya

Türkiye Muaytahi Milli Takımı, Riyad'da düzenlenecek olan ve ilk kez katılacağı İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü. Milli takımın teknik direktörü Yasin Urlu, "4 kadın, 4 erkek sporcumuzla katılacağımız İslami Dayanışma Oyunları'nda hedefimiz 8 madalya. Türk milli takımı olarak birincilik kazanmak istiyoruz" dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Mourinho, Benfica ile çıktığı 2'inci Şampiyonlar Ligi maçında da kaybetti.

9 maçta 43 gol atıldı

Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol attığı maçta İnter rahat kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı yaşanıyor.

9 maçın oynandığı salı akşamında 43 gol atılırken, PSG 7 gol, Barcelona ve PSV Eindhoven ise rakip filelere 6'şar gol yolladı.

Fenerbahçe teknik direktörlüğünü bıraktıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho devler liginde 2'ince kez kaybetti.

DEVLER LİGİNDE BU AKŞAM;

19.45 GALATASARAY-BODO/GLİMT

SÜPER LİG ERTELEME MAÇLARI

20.00 Konyaspor-Beşiktaş

20.00 Ç.Rizespor-Başakşehir

FENERBAHÇE

12.00 - RAMS Global ile Fenerbahçe Kulübü, Erkek Basketbol Takımı Forma üzeri ve Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımı isim ve forma göğüs sponsorlukları için sözleşme imzalayacak.

İmza törenine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran da katılacak. (Chobani Stadyumu - 1907 Tribünü)

14.30 - Teknik Direktör Tedesco ve Alvarez basın toplantısına katılacak. (Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri)

15.45 - Fenerbahçe, Stuttgart maçı hazırlıklarını tamamlayacak. (ilk 15 dakika basına açık) (Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri)

17.00 - Alman ekibinde Teknik Direktör Sebastian Hoeness ve 1 futbolcunun katılımı ile basın toplantısı gerçekleşecek (Stat)

18.00 - VfB Stuttgart, maçın son antrenmanını yapacak. (ilk 15 dakikası basına açık) (Stat)

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇINA DOĞRU

13.30 - Teknik Direktör Thomas Reis ve kaleci Okan Kocuk basın toplantısına katılacak

16.00 - Temsilcimiz son çalışmasını yapacak

18.30 - Teknik Direktör Aleksandr Şovkovski ve takımdan 1 oyuncu basın toplantısına katılacak

19.00 - Ukrayna ekibi son çalışmasını yapacak

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI

Kosova maçlarının hazırlıkları sürüyor

BASKETBOL

Euroleague Women

19.00 CBK Mersin - Zaragoza

19.00 Sopron - Galatasaray

20.00 Fenerbahçe Opet - Olympiacos

BASKETBOL EUROCUP 4. hafta maçları

19.00 Bahçeşehir Kol. - Cedevita Olimpija

21.00 Trento - Türk Telekom

VOLEYBOL

Sultanlar Ligi

15.00 Aydın BB - Kuzeyboru Gençlik

17.00 Göztepe - Aras Kargo

17.30 THY - Nilüfer Bld.

18.00 Beşiktaş - Bahçelievler

19.30 Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank

19.30 Zeren Spor - Fenerbahçe

CİMNASTİK

Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası, Endonezya'nın Cakarta kentinde devam ediyor

MERSİN 2025 DÜNYA BEDENSEL ENGELLİLER PLAJ OYUNLARI

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından, Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları devam ediyor