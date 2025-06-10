Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de Yarışacak

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de Yarışacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026'da Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Superbike'ta iki kez şampiyonluk yaşamış olan Toprak, MotoGP'de yarışacak ilk Türk pilot olacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, gelecek yıl Prima Pramac Yamaha takımı adına MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yarışacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada Superbike'ta iki şampiyonluğu bulunan Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de yarışacağı belirtildi.

Red Bull sporcusu Toprak, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek ilk Türk pilot olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yamaha Genel Müdürü Paolo Pavesio, "Toprak'ı Yamaha ailesine tekrar dahil etmekten heyecan duyuyoruz. Superbike'ta tüm zamanların en çok zafer kazanan Yamaha sürücüsü olan Toprak, Superbike şampiyonluğunu iki kez kazanarak olağanüstü bir yetenek olduğunu kanıtladı. MotoGP'ye geçişi, hem bir 'eve dönüş' hem de heyecan verici yeni bir meydan okuma. Mücadeleci ruhu ve kararlılığı, hem Prima Pramac Yamaha takımı hem de Yamaha'nın cesur MotoGP stratejisi için mükemmel şekilde uyumlu. Bu yüzden 2026'nın birçok kişinin beklediği hamleyi yapmak için doğru zaman olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Superbike'ta iki şampiyonluk

Toprak Razgatlıoğlu, 2018'den beri mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 ve 2024'te şampiyonluk yaşadı.

Superbike'ta 63 etap zaferi elde eden milli motosikletçi, organizasyon tarihinin en fazla yarış kazanan ikinci pilotu konumunda bulunuyor.

Bu sezon 5 etabı geride kalan Dünya Superbike Şampiyonası'nda 221 puan toplayan Toprak, pilotlar klasmanında ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

Aralarında İngiltere de var! 5 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu

Radar uygulaması işe yaradı mı?İşte bayram tatilinin bilançosu
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avusturya'da 10 kişinin öldüğü okul saldırısı kamerada! Saldırganın kimliği belli oldu

Okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı! İşte saldırganın kimliği
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok

Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.