Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ilk yarışı motosikletindeki sorun nedeniyle tamamlayamadı - Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ilk yarışı motosikletindeki sorun nedeniyle tamamlayamadı Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında ilk yarışı, bitime 7 tur kala üçüncü sırada devam ederken motosikletinde oluşan mekanik bir sorun nedeniyle tamamlayamadı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında ilk yarışı, bitime 7 tur kala üçüncü sırada devam ederken motosikletinde oluşan mekanik bir sorun nedeniyle tamamlayamadı. Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Misano Pisti'ndeki 21 turluk yarışa ikinci cepten başladı. Milli sporcu, bitime 7 tur kala podyum mücadelesini üçüncü sırada sürdürürken motosikletinde oluşan mekanik bir problem nedeniyle motosikletini pist kenarına çekti. Üzüntülü olduğu gözlenen Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takım ekibi ve Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki ilk yarıştan puan çıkartamadı. Yarışı, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, bir başka Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü sırada bitirdi. AA / Fatih Çakmak - Spor Toprak Razgatlıoğlu İtalya Spor Haberler

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