Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya etabındaki ikinci yarışı birinci olarak tamamladı. İkinci yarışta şampiyona lideri Alvaro Bautista'nın kaza yapmasıyla birinci sırayı alan Toprak, bu sezon ilk kez yarış kazandı.