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Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da birinci oldu

Spor Haberleri

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya etabındaki ikinci yarışı birinci olarak tamamladı. İkinci yarışta şampiyona lideri Alvaro Bautista'nın kaza yapmasıyla birinci sırayı alan Toprak, bu sezon ilk kez yarış kazandı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın yedinci durağı İtalya etabındaki ikinci yarışı ilk sırada tamamladı.Alvaro Bautista'nın kaza yaptıktan sonra mücadeleye devam edememesiyle ilk sırayı aldı ve podyumun zirvesinde kendine yer buldu. Milli motosikletçi bu sezon ilk kez superpole dışında yarış kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Toprak Razgatlıoğlu Alvaro Bautista İtalya Spor Haberler

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