Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışında üçüncü oldu - Haberler

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Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışında üçüncü oldu

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışında üçüncü oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 1'inci ayağının ilk yarışını üçüncü tamamladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 1'inci ayağının ilk yarışını üçüncü tamamladı.

Pata Yamaha with Brixx takımı adına yarışan Toprak, Teruel bölgesinde yer alan 5 bin 77 metre uzunluğa sahip MotorLand Aragon Pisti'nde, organizasyonun son şampiyonu unvanıyla "1" numarayla mücadele verdi.

Superpole mücadelesini birinci bitiren Toprak, 1.48.267'lik tur derecesiyle pist rekoru kırmayı başardı. Toprak, birinci cepten başladığı ilk yarışta da üçüncü sırayı aldı.

Yarışta, Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci olurken, Ducati pilotu Alvaro Bautista da ikinciliği elde etti.

Milli motosikletçi, yarın ise TSİ 12.00'de sıralama yarışında, TSİ 15.00'te de hafta sonunun ikinci yarışında boy gösterecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Dünya Superbike Şampiyonası, Toprak Razgatlıoğlu, İspanya, Milli, Spor, Haberler

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