Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 12. ve son ayağında ilk yarışı ikinci sırada tamamladı. Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci olarak şampiyonluğunu ilan etti.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 12. ve son ayağında ilk yarışı ikinci sırada bitirdi.

Jerez-Angel Nieto Pisti'nde gerçekleştirilen 20 turluk yarışta Ducati pilotu İspanyol Alvaro Bautista, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve üst üste ikinci sezon şampiyonluğunu ilan etti.

Yarışa 7. cepten başlayan Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise ikincilik elde etti ve şampiyonluk olasılığı kalmadığı için pilotlar klasmanında sezonu aynı sırada tamamladı.

İlk yarışın üçüncüsü ise Razgatlıoğlu'nun takım arkadaşı İtalyan Andrea Locatelli oldu.

Pilotlar klasmanı şampiyonu Bautista 591 puana, ikincisi Razgatlıoğlu 526 puana ulaştı.

İspanya ayağında haftanın ikinci yarışı, yarın TSİ 15.00'te koşulacak.???????