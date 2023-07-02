Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de ikinci oldu
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere etabında son yarışta ikinci olarak podyumdaki yerini aldı. İngiltere'de Donington Park Pisti'ndeki yarışta büyük çekişme yaşandı ve Toprak damalı bayrağı ikinci sırada geçerek podyuma çıktı. Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda ikinci sırada yer alıyor.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere etabında son yarışta ikinci olarak podyumdaki yerini aldı.
Red Bull sporcusu Toprak, İngiltere'de Donington Park Pisti'ndeki 22 turluk yarışa birinci cepten başladı.
Pata Yamaha Prometeon takımıyla Toprak, büyük çekişmenin yaşandığı son yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçerek bu hafta sonu İngiltere'de 3. kez podyuma çıkma sevinci yaşadı.
Donington Park Pisti'nde dün koşulan ilk yarışı da Toprak ikinci sırada tamamlamış, bugün gerçekleştirilen superpole yarışını ise birincilikle bitirmişti.
İngiltere'de son yarışı, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, bir başka Ducati pilotu Danilo Petrucci ise üçüncü sırada tamamladı.
Pilotlar genel klasmanında Toprak Razgatlıoğlu 264 puanla ikinci, Alvaro Bautista 357 puanla birinci, Yamaha pilotu Andrea Locatelli ise 175 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın bir sonraki etabı, 14-16 Temmuz'da İtalya'da koşulacak.