Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'daki Superpole yarışında 3. oldu
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda ayağındaki Superpole yarışını 3. sırada tamamladı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda ayağındaki Superpole yarışını 3. sırada tamamladı.
Assen Pisti'nin ev sahipliği yaptığı sezonun 2. ayağında, ikinci gün yarışı öncesinde puan veren 9 turluk Superpole yarışı gerçekleştirildi.
Büyük Britanyalı Jonathan Rea ilk sırayı alırken, İspanyol Alvaro Bautista ikinci, Toprak Razgatlıoğlu ise üçüncü oldu.
Bu sonuçla hanesine 7 puan yazdıran Toprak, 3. sırada yer aldığı genel klasmandaki puanını 62'ye çıkardı.
Hollanda ayağında dün yapılan ilk yarışı 3. sırada bitiren milli motosikletçi, ikinci yarışına bugün saat 16.15'te çıkacak.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor