Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da Superpole yarışında birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Fransa'daki superpole yarışında birinci olarak podyuma çıktı. İspanyol sporcu Alvaro Bautista ikinci, Büyük Britanya'dan Jonathan Rea ise üçüncü oldu. Toprak, hafta sonunun ikinci yarışında da mücadele edecek.