Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da birinci oldu

2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. durağı olan Fransa'da Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta birinci oldu. Pata Yamaha Prometeon takımının Türk pilotu, podyumda ilk basamağı almayı başardı ve genel sıralamada ikinci sıradaki yerini korudu.