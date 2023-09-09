Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Fransa'da yapılan ilk yarışta birinci olarak podyuma çıktı. İkinci sırayı İtalyan sporcu Michael Ruben Rinaldi, üçüncü ise Büyük Britanya'dan Jonathan Rea elde etti. Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda lider İspanyol sporcu Alvaro Bautista'yı takibini sürdürüyor.