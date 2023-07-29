Toprak Razgatlıoğlu Çekya'daki yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'daki 8. ayağının ilk yarışını ikinci sırada tamamladı. Yağmur nedeniyle ıslanan pistte yapılan yarışta Toprak, lastik tercihi sayesinde avantaj elde ederek ikinci sırayı aldı. Genel klasmanda lider olan Alvaro Bautista ile puan farkını 54'e indiren Toprak, şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.