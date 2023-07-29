Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da ikinci oldu

Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) sekizinci durağı olan Çekya'daki ilk yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçti.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Pata Yamaha Prometeon takımının pilotu Toprak, ıslak zemindeki yarışta rakiplerinin lastik avantajıyla birlikte start anında 12'nci sıraya kadar geriledi. Ancak yarışın devamında bu sefer lastik avantajını eline geçiren Razgatlıoğlu, bitime 17 tur kala rakiplerinin pite girmesiyle üst üste basamakları tırmandı. Yarış boyunca istikrarını koruyarak podyumu yeniden zorlamayı başlayan Toprak Razgatlıoğlu, bitime 13 tur kala Scott Redding'i geçerek üçüncü sıraya çıktı. Bir tur sonra da Danilo Petrucci'yi geçmeyi başaran Toprak, kalan kısımda da yerini korumayı başardı ve damalı bayrağı ikinci sırada geçti.