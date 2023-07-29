Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da ikinci oldu
Spor Haberleri
Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) sekizinci durağı olan Çekya'daki ilk yarışta ikinci sırada yer aldı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak, lastik avantajını kullanarak podyumu zorladı ve damalı bayrağı ikinci sırada geçti. Genel klasmanda ikinci sıradaki yerini koruyan Toprak, şampiyona lideriyle arasındaki farkı 54 puana indirdi.
Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) sekizinci durağı olan Çekya'daki ilk yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçti.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Pata Yamaha Prometeon takımının pilotu Toprak, ıslak zemindeki yarışta rakiplerinin lastik avantajıyla birlikte start anında 12'nci sıraya kadar geriledi. Ancak yarışın devamında bu sefer lastik avantajını eline geçiren Razgatlıoğlu, bitime 17 tur kala rakiplerinin pite girmesiyle üst üste basamakları tırmandı. Yarış boyunca istikrarını koruyarak podyumu yeniden zorlamayı başlayan Toprak Razgatlıoğlu, bitime 13 tur kala Scott Redding'i geçerek üçüncü sıraya çıktı. Bir tur sonra da Danilo Petrucci'yi geçmeyi başaran Toprak, kalan kısımda da yerini korumayı başardı ve damalı bayrağı ikinci sırada geçti.TOPRAK GENEL KLASMANDA İKİNCİ SIRADA Çekya'da ilk yarışın galibi Jonathan Rea olurken Toprak Razgatlıoğlu, aldığı sonuçla birlikte genel sıralamada 341 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Şampiyona lideri Alvaro Bautista'nın yarışı 12'nci sırada bitirmesiyle Toprak, zirveyle arasındaki farkı 54 puana indirdi. Çekya'da superpole ve hafta sonunun ikinci yarışı 30 Temmuz Pazar günü koşulacak.