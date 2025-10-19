Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonu Oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı. Razgatlıoğlu, 3. kez şampiyon olan ilk Türk sporcu oldu.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun İspanya'daki son yarışını 3. tamamlayan Toprak, 2025 dünya şampiyonluğunu kazandı.

WSBK'de sezonun 12. ve son ayağında ikinci ana yarış, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentindeki 4.423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinin ilk Dünya Superbike şampiyonluğuna 2021 yılında ulaşmıştı.

Razgatlıoğlu, dünya genelinde "El Turco" lakabıyla anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak ülkemize ve milletimize büyük bir gurur yaşatan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.

Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki son etabının Superpole yarışında, en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın çarpması sonucu mücadeleyi tamamlayamamıştı.

Milli motosikletçi, ilk turda şampiyonluk için en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega'yı geçerek yarış liderliğini aldığı anlardan sonra rakibi motosikletiyle Razgatlıoğlu'na çarptı.

Razgatlıoğlu, motorunun düşmesi sonucu pist dışında kaldı.

Yarıştan sonra izleyenler Bulega'ya tepki gösterirken, Toprak Razgatlıoğlu lehine ise tezahüratta bulundu.

Toprak Razgatlıoğlu kimdir?

29 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun öğrencisi ve "tek teker Arif" olarak tanınan Arif Razgatlıoğlu'nun da oğlu.

Arif Razgatlıoğlu, 2017 yılında Antalya'da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirmişti.

Red Bull'un internet sitesine göre Toprak Razgatlıoğlu, 16 yaşındayken İstanbul Park'ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu oldu.

Türkiye'de Motor Sporları Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonalarda da 2009, 2011 ve 2012'de şampiyonluk yaşadı.

İspanya'da 2012'de yapılan Red Bull MotoGP Rookies Cup seçmelerini de kazanarak, Türkiye'nin en genç şampiyonu oldu.

Razgatlıoğlu, 2018'de ise Superbike'a adım attı.

2021 ve 2024 yıllarında da şampiyonluk elde etti.

Toprak Razgatlıoğlu, 2026'da motor sporlarının en üst seviyesi olan MotoGP'de yarışacak.