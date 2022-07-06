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Tony Taylor'dan Karşıyaka'ya veda

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tony Taylor'dan Karşıyaka'ya veda

Türk Telekom'a transfer olan Tony Taylor, 3 sezon boyunca formasını terlettiği Pınar Karşıyaka'ya veda mesajı yayımladı.

Türk Telekom'a transfer olan Tony Taylor, 3 sezon boyunca formasını terlettiği Pınar Karşıyaka'ya veda mesajı yayımladı.

Pınar Karşıyaka'dan Türk Telekom'a transfer olan ABD'li gard Tony Taylor, 3 sezondur formasını giydiği yeşil-kırmızılı kulübe veda etti. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, çalışanlara ve özellikle Karşıyaka taraftarlarına 3 yıl boyunca gösterdikleri sevgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Burada oynadığım için minnettarım. Sadece beni değil, ailemi de kucakladığınız için teşekkür ederim. Oğlumun Karşıyaka doğumlu olduğunu söylemekten gurur duyuyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Her zaman barış ve sevgi."

Tony Taylor, 3 sezondur terlettiği Pınar Karşıyaka formasıyla çıktığı maçlarda 11.7 sayı, 1.9 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarını yakalamıştı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Tam Gemi Şok Denemeleri Pınar Karşıyaka Türk Telekom Karşıyaka Spor Haberler

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