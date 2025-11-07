Tomasz Fornal: CEV Şampiyonlar Ligi'ni Kazanmayı Hedefliyoruz

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın Polonyalı smaçörü Tomasz Fornal, CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediklerini ve başkent ekibine bu hedefle geldiğini söyledi.

Kariyerinde ilk kez Polonya dışında bir takımda forma giyen Tomasz Fornal, AA muhabirine, takımın hedeflerini, transfer sürecini ve Ankara'daki yaşantısını değerlendirdi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2023 ve 2024 yıllarında ikincilik sevinci yaşayan Fornal, Ziraat Bankkart ile Avrupa'daki hedeflerine ilişkin, "Kesinlikle inanıyorum. Eğer buna inanmasaydım buraya gelmezdim. Bu sezonki hedeflerimizden biri CEV Şampiyonlar Ligi. Tabii lig için de hedeflerimiz var. Kendimizi geliştirmeye, antrenmanlarda daha çok çalışmaya ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Çünkü tecrübemden biliyorum, bu sadece istemekle olmuyor. Çok çalışmak, fedakarlık yapmak gerekiyor. Altın madalyaya ulaşmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

Ankara'ya gelişini yeni bir deneyim olarak tanımlayan Fornal, "Benim için tamamen yeni bir şey. İlk kez Polonya dışında oynuyorum. Arkadaşlarımdan, ailemden ve yaşadığım şehirden uzaktayım. Bu yüzden benim için gerçekten yeni bir tecrübe. Burada yaşamayı her gün biraz daha öğreniyorum ama her şey yolunda. Burayı seviyorum." diye konuştu.

Fornal, voleybol maçlarını takip etmediğini, sadece oynamayı sevdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ne Polonya Ligi'ni ne İtalya Ligi'ni ne de bizim ligimizdeki diğer maçları takip ediyorum. Bu yüzden buraya gelmeden önce ligin seviyesi hakkında emin değildim. Ama burada daha önce 7-8 yıl kadar önce oynamış olan Bartosz Kurek ve Fabian Drzyzga ile görüştüm, birkaç oyuncuya Türkiye'deki şartları sordum ve hep güzel şeyler duydum. Bu yüzden imzalamaya karar verdim. Kulüp bana teklif gönderdiğinde, Nimir Abdel-Aziz ve Trevor Clevenot ile de gelecek sezonun durumu hakkında iletişim halindeydim. Sonunda karar verdim ve imzaladım. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla kulüp gerçekten çok profesyonel. Salon, kondisyon salonu, fizyoterapi imkanları, her şey mükemmel. Artık tek yapılacak şey çalışmak."

-"Dünyanın en iyi hocalarından bir olabilir"

Takım arkadaşlarıyla ilişkisine ve başantrenör Mustafa Kavaz hakkındaki düşüncelerine değinen 28 yaşındaki smaçör, "Takımdaki herkes çok iyi insanlar. Ayrıca pasörümüz Murat Yenipazar'ın eşi Polonyalı, bu da benim için avantaj. Ne zaman bir şeye ihtiyacım olsa ona sorabiliyorum. Bu durum işleri kolaylaştırıyor. Her zaman daha iyisi olabilir ama şu anda gerçekten iyi gidiyor. Mustafa Kavaz çok iyi bir antrenör. Eğer şu anki gibi çalışmaya ve oyuncularını antrenmanlarda zorlamaya devam ederse, eminim ki dünyanın en iyi hocalarından biri olabilir." şeklinde konuştu.

Daha önce Ankara'ya deplasmana geldiği aktaran Fornal, başkentteki yaşantısıyla ilgili olarak ise, "Yaklaşık bir aydır buradayım ve açıkçası çok fazla dışarı çıkmadım. O yüzden en çok sevdiğim şey sanırım evim. Boş zamanlarımı evde geçirmeyi, bilgisayar başında arkadaşlarımla oyun oynamayı seviyorum. Dışarı çıkıp gezmeyi seven biri değilim. Evde kalıp Polonya'daki arkadaşlarımla vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Burada sporun popülerliği Polonya'dakinden biraz farklı. Polonya'da insanlar voleybolu çok yakından takip ediyor, burada o kadar değil. O yüzden dışarı çıktığımda pek tanınma gibi bir durum yaşamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Bankkart taraftarlarına seslenen Fornal, "Lütfen sezon boyunca bizi destekleyin. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bizim için şans dileyin." diyerek sözlerini tamamladı.