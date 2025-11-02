Tomarzaspor, Gültepespor ile Beraber Kaldı
Tomarzaspor, deplasmanda Gültepespor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. İlk yarıda Gültepespor'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyordu, ikinci yarıda Burak Akbudak'ın golüyle eşitliği sağladı, ancak net pozisyonları değerlendiremeyerek maçta galip gelemedi.
Tomarza Spor ; deplasmanda karşılaştığı Gültepe Spor ile sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılarak deplasmandaki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Erkilet Mehmet Karabacak Stadı'nda oynanan Gültepespor - Tomarzaspor karşılaşması; 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Tomarzaspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini 4 maça çıkararak, şampiyonluk yolundaki rakibi Gültepespor'a avantajı kaptırmadı. Müsabakanın ilk yarısını Gültepespor; soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Tomarzaspor; Burak Akbudak'ın ayağından bulduğu golle eşitliği yakaladı.
Kalan dakikalarda birçok net pozisyona giren Tomarzaspor, yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince sahadan beraberlikle ayrıldı. - KAYSERİ