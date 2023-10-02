Tomarza Belediyespor, Erciyesgücü FK'yı 2-1 yenerek 3 puanla ayrıldı
Kayseri 1. Amatör C Grubu 2023-2024 futbol sezonunun ilk maçında Tomarza Belediyespor, sağanak yağmur altında Erciyesgücü FK'yı 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Kayseri 1. Amatör C Grubu 2023-2024 futbol sezonunun ilk maçında sağanak yağmur yağışı altında Tomarza Belediyespor kendi evinde ağırladığı Erciyesgücü FK 2-1 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Tomarza Belediyespor ile Erciyesgücü FK maç müsabakası İlçe Stadı'nda oynandı. Yağmur yağışı altında oynanan maçın 35. dakikasında Burak'ın ayağından gelen golle Tomarza Belediyespor 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında Erciyesgücü FK 55. dakikada 1-1 beraberliğe ulaştı. 75. dakikada Tomarza Belediyespor Eren'in golüyle 2-1 öne geçti.
Hakemimin bitiş düdüğünün çalması ile birlikte Tomarza Belediyespor, sahadan 3 puanla ayrıldı. - KAYSERİ