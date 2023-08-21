Tolunay Kafkas: 'Topa hakim olan taraf bizdik'

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 2 puan kaçırdıklarını dile getirerek, "Topa hakim olan ve oyunu kontrol eden taraf bizdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Mke Ankaragücü, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırladığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Oyunun bütününde topa hakim olan ve oyunu kontrol eden taraf bizdik. Adana Demirspor ile oynamak kolay değil. Bugün 2 puan kaçırdık ama 1 puan da kazandık. İki tane yeni transferimizin de takıma katılmasıyla daha da iyi bir Ankaragücü izleteceğiz. Adana Demirspor'a Avrupa'da başarılar diliyorum" dedi.

Maçın Eryaman Stadyumu'nda yaşanan zemin problemi sebebiyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması hakkında konuşan Tolunay Kafkas, "Adana Demirspor'a jest olması için maç İstanbul'da oynandı. Avrupa kupalarından gelecek puanlar ülke için çok önemli. Kendileri Genk müsabakası için Belçika'ya İstanbul'dan hareket edecekleri için Süper Lig maçını da burada oynadık" diye konuştu.

Takıma yeni katılan Morutan hakkında konuşan Kafkas, "Bugün Kitsiou'yu kanat oynatmak zorunda kaldık. Morutan'ı sol veya sağ ön tarafta oynatmayı düşünüyorum. Rakibe göre saha içerindeki görevlendirmemizi yapacağız" şeklinde konuştu.

Efkan Bekiroğlu'nun performansı hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Efkan'ın bizde daha iyi çıkış yapacağını düşünüyordum. Çok kaliteli bir oyuncu. Sakatlıktan sonra yeni yeni kendini bulmaya başladı. Takımımızın en iyi transferlerinden bir tanesi Efkan. Milli takıma kadar yükseleceğini düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL