Tolunay Kafkas: 'Hala kritik bölgede olduğumuzu düşünüyorum'

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Ümraniyespor maçının kendileri açısından kritik olduğuna vurgu yaparken, "Hala kritik bölgede olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşan Mke Ankaragücü, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Zor ve kritik maçlardan biri de Ümraniyespor maçı oldu. Haftalardır iyi oyunumuzun karşılığını alamıyorduk. Maçın büyük bölümüne hakim olduğumuz karşılaşmayı 2-1 kazandık. 3 hafta kaldı. Hala kritik bölgede olduğumuzu düşünüyorum. Bütün takımlar için yorucu bir sezon oldu. Çok büyük bir felaket yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın, onun getirdiği aralar var. Lig çok uzadı. Bugün alınan 3 puan çok değerli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL