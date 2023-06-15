Tolgay Arslan, Melbourne City'e transfer oldu

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen Tolgay Arslan, Avustralya A-League ekiplerinden Melbourne City'e transfer oldu. 2 yıllık sözleşme imzalayan Arslan, takımın oyun tarzına uyduğunu ve burada oynamak istediğini belirtti.