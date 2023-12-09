Tolgahan Kiraz Mısır'da bronz madalya kazandı

Milli bilardocu Tolgahan Kiraz, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Milli bilardocu Tolgahan Kiraz, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 3-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen dünya kupasında milli sporcu Tolgahan Kiraz, yarı finalde Hollandalı Dick Jaspers ile karşılaştı.

Müsabakada Dick Jaspers'e yenilen Tolgahan Kiraz, bronz madalyanın sahibi oldu.