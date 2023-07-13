Tokatlı sporcu Mahmut Arda Şen Türkiye şampiyonu oldu

Tokatlı sporcu Mahmut Arda Şen, İzmir'de düzenlenen Spor Toto U18 Kulüpler Ligi final yarışmasında çekiç atmada altın madalya kazandı ve Türkiye şampiyonu oldu. Şen'in babası Eyüp Şen, oğlunu ve antrenörünü tebrik etti.