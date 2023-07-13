Tokatlı sporcu Mahmut Arda Şen Türkiye şampiyonu oldu
Spor Haberleri
Tokatlı sporcu Mahmut Arda Şen, İzmir'de düzenlenen Spor Toto U18 Kulüpler Ligi final yarışmasında çekiç atmada altın madalya kazandı ve Türkiye şampiyonu oldu. Şen'in babası Eyüp Şen, oğlunu ve antrenörünü tebrik etti.
Tokatlı sporcu Mahmut Arda Şen, çekiç atma kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.
İzmir'de düzenlenen Spor Toto U18 Kulüpler Ligi final yarışmasında çekiç atmada Mahmut Arda Şen, altın madalya kazandı.
Mahmut Arda Şen'in babası Eyüp Şen, Türkiye şampiyonluğunu kazanan ve kendilerini onurlandıran oğlu ile antrenörü Mustafa Erol Karaca ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.
Kaynak: AA / Erkut Aymak - Spor