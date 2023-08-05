Tokatlı sporcu Mahmut Arda Şen milli takım kadrosuna alındı

Turkcell 18 Yaş Altı (U18) Türkiye Şampiyonasında çekiç atma kategorisinde Türkiye ikincisi olan Tokatlı sporcu Mahmut Arda Şen'in milli takım kadrosuna alınması sevinçle karşılandı. Konya'da düzenlenen şampiyonada başarılı olan Şen, milli takım kadrosuna dahil edildi. Şen'in babası Eyüp Şen, oğluyla gurur duyduklarını belirterek, ülkemizi temsil edecek olan oğlumla gurur duyuyorum, ülkemize inşallah altın madalya da kazandıracaktır dedi.

Turkcell 18 Yaş Altı (U18) Türkiye Şampiyonasında çekiç atma kategorisinde Türkiye ikincisi olan Tokatlı sporcu Mahmut Arda Şen'in milli takım kadrosuna alınması sevinçle karşılandı.

Konya'da 3 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen şampiyonada Türkiye ikincisi olmayı başaran 17 yaşındaki Şen'in milli takım kadrosuna alındığı duyuruldu.

Tokat'ın Başçiflik ilçe nüfusuna kayıtlı milli sporcu Şen'in babası Eyüp Şen, oğluyla gurur duyduklarını ifade ederek, "Müsabakalar sonrası gelen milli takım kadrosuna alındığı haberi ile sevincimiz ayrı bir ufka taşındı. Bu sevinç ötesi bir şey. Ülkemizi temsil edecek olan oğlumla gurur duyuyorum, ülkemize inşallah altın madalya da kazandıracaktır." dedi.