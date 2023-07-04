Tokat'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı

Tokat'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılışı töreni gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak 32 branşta verilecek kurslardan 5-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler faydalanabilecek.

Tokat'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılışı töreni gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, spor okulları ve engelsiz spor okullarının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ücretsiz olarak 32 branşta verilecek kurslardan Tokat merkez ve 11 ilçesi ile belde ve köylerde kayıt yaptıran 5-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler faydalanabilecek.

Törende halk oyunları ve sporcularca gösteri gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle yaz spor okullarının başladığını belirterek, "Çocuk ve gençlerin yetenek ve istekleri doğrultusunda en az bir spor branşıyla tanışmaları, spor kültürünün tabana yayılmasıyla, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirerek öz güvenlerini artırmak, sporu yaşam felsefesi haline getirmeleri, bağımlılık ile kötü alışkanlıktan uzak durmaları, toplumda spor kültürünün oluşmasını amaçlamaktayız." ifadesini kullandı.