Tokat'ta Drift Yapan Sürücülere 40 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

TOKAT'ta drift yaptığı tespit edilen 2 sürücüye toplam 40 bin lira ceza kesildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılı Haziran-Temmuz-Ağustos- Eylül aylarında il genelinde tescilsiz, gürültülü ekzoz takan, gürültü yapan, drift yapan, fazla yolcu taşıyan, kasksız, akrobatik hareketler yapan, kanuna aykırı teknik değişiklik yapanlar başta olmak üzere özellikle motosikletler ve çevreye rahatsızlık veren otomobiller üzerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 61 bin 616 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı. Drift yaptığı tespit edilen 2 sürücüye de toplam 40 bin lira ceza kesildi.