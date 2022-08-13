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Tokat spor haberleri | Adana Demirspor-Sivasspor maçının VAR'ı Serkan Tokat

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Tokat spor haberleri | Adana Demirspor-Sivasspor maçının VAR'ı Serkan Tokat

Tokat haberlerine göre Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu.

Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a AVAR olarak Alper Çetin eşlik edecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Sivasspor Tokat Spor Haberler

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