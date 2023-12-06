Üye Girişi
Haberler

Tokat Belediye Plevnespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Tokat Belediye Plevnespor, Samsunspor'a 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Maç sonrası futbolcuların soyunma odasını temizlemesi takdir topladı.

Tokat Belediye Plevnespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Samsunspor deplasmanında 3-0 yenilerek kupadan elendi. Tokat temsilcisinin futbolcularının maçın ardından kullandıkları soyunma odasını temizlemesi takdir topladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ile 3. Lig ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor, 19 Mayıs Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda karşılaştı. Mücadele Samsunspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı ve Tokat temsilcisi kupaya veda etti. Tokat Belediye Plevnespor'un kaptanı Muhsin Polat ve takım arkadaşları, mağlup oldukları maçın ardından kullandıkları misafir takım soyunma odasını temizleyerek, paspas çekti. Fotoğraflar sosyal medyada yankı bulunca futbolcuların örnek davranışı da takdir topladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Plevne Spor Basın Sözcüsü Muhsin Şenocak, "Soyunma odasının temizlenmesi konusu kulüp olarak sporcularımıza verdiğimiz bir talimat değil. Futbolcularımız çok ahlaklı ve düzgün çocuklar. Kullandıkları tüm eşyaları ve ortamı zarar vermeden kullanıyorlar. Gittiğimiz tüm deplasmanlarda da soyunma odalarını nasıl aldıysak o şekilde temizleyerek bırakıyorlar. Biz de bu durumdan mutlu oluyoruz. Şu ana kadar oynadığımız tüm deplasman maçlarında soyunma odaları bu şekilde temizlendi. Bir Süper Lig takımı ile mücadele ettiğimiz için fotoğrafları paylaştım. Samsunspor ile ilişkilerimiz çok güzel. Samsun kamuoyunun da bunu bilmesini istedik. 'Aslan yatığı yerden belli olur' misali bu davranış insanlığın bir gereğidir. Bulunduğumuz ortamı nasıl bulduysak öyle bırakmak gerekir" dedi.

Maç sonunda Samsunspor tarafından da rakip takım futbolcularına, teknik heyetine ve yöneticileri Samsun pidesi ısmarlandığı ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Samsunspor Tokat Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title