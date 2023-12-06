Tokat Belediye Plevnespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi

Tokat Belediye Plevnespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Samsunspor deplasmanında 3-0 yenilerek kupadan elendi. Tokat temsilcisinin futbolcularının maçın ardından kullandıkları soyunma odasını temizlemesi takdir topladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ile 3. Lig ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor, 19 Mayıs Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda karşılaştı. Mücadele Samsunspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı ve Tokat temsilcisi kupaya veda etti. Tokat Belediye Plevnespor'un kaptanı Muhsin Polat ve takım arkadaşları, mağlup oldukları maçın ardından kullandıkları misafir takım soyunma odasını temizleyerek, paspas çekti. Fotoğraflar sosyal medyada yankı bulunca futbolcuların örnek davranışı da takdir topladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Plevne Spor Basın Sözcüsü Muhsin Şenocak, "Soyunma odasının temizlenmesi konusu kulüp olarak sporcularımıza verdiğimiz bir talimat değil. Futbolcularımız çok ahlaklı ve düzgün çocuklar. Kullandıkları tüm eşyaları ve ortamı zarar vermeden kullanıyorlar. Gittiğimiz tüm deplasmanlarda da soyunma odalarını nasıl aldıysak o şekilde temizleyerek bırakıyorlar. Biz de bu durumdan mutlu oluyoruz. Şu ana kadar oynadığımız tüm deplasman maçlarında soyunma odaları bu şekilde temizlendi. Bir Süper Lig takımı ile mücadele ettiğimiz için fotoğrafları paylaştım. Samsunspor ile ilişkilerimiz çok güzel. Samsun kamuoyunun da bunu bilmesini istedik. 'Aslan yatığı yerden belli olur' misali bu davranış insanlığın bir gereğidir. Bulunduğumuz ortamı nasıl bulduysak öyle bırakmak gerekir" dedi.

Maç sonunda Samsunspor tarafından da rakip takım futbolcularına, teknik heyetine ve yöneticileri Samsun pidesi ısmarlandığı ifade edildi. - SAMSUN