TOHM Kayseri Sporcuları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda 8 Madalya Kazandı

İstanbul'da düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden TOHM Kayseri sporcuları 8 madalya kazandı, iki sporcu Balkan Şampiyonası vizesi aldı.

İstanbul'da düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden TOHM Kayseri sporcuları 8 madalya kazandı, iki sporcu Balkan Şampiyonası vizesi aldı.

TOHM Kayseri başarılarına bir yenisini ekledi. Cimnastik branşında önemli başarılara imza atan sporcular bu kez İstanbul'da düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti. Şampiyonada, Hüseyin Emir Cünedioğlu, Melih Dumlu, Mehmet Eren Kökoğlu ve Hüsnü Aktaş 8 madalya kazanarak, şampiyonaya damga vurdular.

Kayseri Bölgesi sporcularından Hüseyin, Melih ve Mehmet Eren elde etmiş oldukları başarılarla Eylül ayında yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı elde ettiler. - KAYSERİ