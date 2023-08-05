Togg, Çorum'da Sünnet Arabası Olarak Kullanıldı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde çocukların sünnet arabası olarak kullanıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Togg'u süsleyerek sünnet olacak çocuklara tahsis etti. Çocuklar Togg ile şehir turu attıktan sonra Hıdırlık'ta dua etti.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Çorum'da erkekliğe ilk adımı atan çocukların sünnet arabası oldu.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde 160 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, makam aracı Togg'u süsleterek sünnet olacak çocuklara tahsis etti. Başkan Aşgın ile Togg'da şehir turu atan çocuklar daha sonra Hıdırlık'a giderek dua etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geleneksel sünnet şöleninin her yıl yapılan şölenlerden bir farkı olduğunu belirterek, "Yerli milli otomobilimz Togg, ilk kez sünnet çocuğu gezdiriyor. Çorumluların yaptığını kimse yapamaz. Togg ile çocuklarımızı gezdiriyoruz. Şoförlüklerini de yapıyoruz. Yavrularımızla birlikte şehir turu atıyoruz. Hıdırlık'ta yavrularımızın aydınlık geleceği için dua ettik" dedi. - ÇORUM