Togan Tokaç, Roland Garros genç çiftlerde ikinci turda - Haberler

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Togan Tokaç, Roland Garros genç çiftlerde ikinci turda

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Togan Tokaç, Roland Garros genç çiftlerde ikinci turda

Roland Garros Gençler Şampiyonası'nda çiftlerde mücadele eden Togan Tokaç İsviçreli partneri Dylan Dietrich ile ikinci tura yükseldi.

Roland Garros Gençler Şampiyonası'nda çiftlerde mücadele eden Togan Tokaç İsviçreli partneri Dylan Dietrich ile ikinci tura yükseldi.

Fransız William Jucha/Loan Lestir çifti karşısında 1 saat 28 dakika süren mücadelede ilk seti 3-6 kaybeden Tokaç/Dietrich ikilisi tie-break'e giden ikinci seti 7-6 kazanarak maçı final setine taşıdı. Karar setinde maç tie-break'ini 10-3 kazanan Tokaç/Dietrich tandemi adlarını ikinci tura yazdırdı. Tokaç/Dietrich ikilisi ikinci turda 5 numaralı seri başı Jakub Mensik/Olaf Pieczkowski çifti ile yarın kort 7'de TSİ 12.00'de başlayacak programda 4. maçta korta çıkacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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