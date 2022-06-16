TOFAŞ, Yunan başantrenör Dimitris Priftis'le sözleşme imzaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOFAŞ, Yunan başantrenör Dimitris Priftis'le sözleşme imzaladı

AA - Sedat Gök - Spor
 - Güncelleme:
TOFAŞ, Yunan başantrenör Dimitris Priftis'le sözleşme imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenörlük görevine Dimitris Priftis getirildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenörlük görevine Dimitris Priftis getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, görüşmeler sonucunda 53 yaşındaki Yunan başantrenörle anlaşma sağlandı.

Mavi-yeşilli kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Priftis, son olarak THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Panathinaikos'u çalıştırdı.

Dimitris Priftis, 2016'da Aris'in başındayken Yunanistan liginde "Sezonun en iyi başantrenörü" seçildi. 2017-2021 yıllarında UNICS Kazan'da görev alan Priftis, 2020-2021 sezonunda Rus ekibini ULEB Avrupa Kupası ve VTB Ligi finalisti yaptı. 2021-2022 kalan sezonuna ise Panathinaikos ile Yunanistan Süper Kupası'nı kazanarak başlayan deneyimli koç, bu ekipteki başantrenörlük görevinden Nisan 2022'de ayrıldı.

AA / Sedat Gök - Spor

Basketbol Süper Ligi Türk Hava Yolları Panathinaikos Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title