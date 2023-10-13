TOFAŞ, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, -

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Sinem Tetik Akbayrak, Burak Yılmaz

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Jalen Hudson 14, Ömer Yasir Küçük, Berke Aygündüz, Alihan Demir, Vrenz Bleijenbergh 19, İsmail Karabilen, Marko Pecarski 2, Richard Lomazs 31, Çağatay Özkan 3, Daniel Oturu 24

TOFAŞ: Özgür Cengiz 11, Cassius Winston 14, Tevfik Akdamar, Caleb Homesley 22, Batın Tuna 3,

Tolga Geçim 6, Ege Demir 12, Jaleel Steven Obrien 13, Luke David Maye 9, Zeljko Sakic 7

1'İNCİ PERİYOT: 27-33

DEVRE: 48-59

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-74

5'İNCİ FAULLER: 34.42 Jalen Hudson (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket) - 38.41 Cassius Winston, 39.16 Zeljko Sakic (TOFAŞ)

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 3'üncü haftanın açılış maçında TOFAŞ, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 97-93 yendi.

Bu sonuçla konuk ekip, 2'nci galibiyetini alırken, ev sahibi ise 3'üncü maçından da mağlup ayrıldı.