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Tofaş ve Keravnos Maçında Meme Kanserine Dikkat Çekildi

Tofaş ve Keravnos Maçında Meme Kanserine Dikkat Çekildi
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FIBA EuroCup A Grubu'nda Tofaş ve Keravnos arasında oynanan maçta oyuncular, meme kanserine dikkat çekmek için farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Medicana Bursa Hastanesi çalışanları ve Bursa Kanserle Savaş Derneği üyeleri de tribünde yer alarak 'Kansere dur de' mesajı verdi.

FIBA EuroCup A Grubu ilk hafta mücadelesinde Tofaş ile Keravnos arasında oynanan karşılaşma öncesi basketbolcular, meme kanserine dikkat çekmek için 'dur' dedi.

Heyecan dolu geçen maçta, Medicana Bursa Hastanesi çalışanları ve Bursa Kanserle Savaş Derneği üyeleri meme kanserine dikkat çekmek içintribündeki yerlerini aldı. Ayrıca, ellerinde tuttukları dövizlerle "Kansere dur de' mesajı vererek, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Basketbolcular da ellerindeki pankartlar, sağlık ve dernek çalışanlarına destek verdi. Bu farkındalık çalışması, hem spor camiasının hem de toplumun meme kanseri konusunda bilinçlenmesine katkı sağlarken, uzmanlar tarafından yapılan meme kanserinin erken teşhisle tedavi edilebileceği vurgulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Meme Kanseri Basketbol Sağlık Tofaş bursa Spor

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