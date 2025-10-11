Haberler

TOFAŞ, Türk Telekom'u 85-73 Yenerek Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 3. haftasında TOFAŞ, Türk Telekom karşısında 85-73'lük bir sonuçla galip geldi. Maçta önemli performanslar sergileyen oyuncular dikkat çekti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Kerem Yılmaz

TOFAŞ: Perez 5, Yiğitcan Saybir 16, Lewis 12, Blazevic 21, Thamasson 8, Özgür Cengiz 2, Whaley 6, Tolga Geçim 3, Kıdd 10, Besson 2

Türk Telekom : Emircan Koşut 2, Usher 8, Smith 11, Simonovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 9, Allman 14, Berkan Durmaz 12, Ata Kahraman 3, Bankston 12, Yavuz Gültekin

1. Periyot: 26-12

Devre: 50-32

3. Periyot: 66-55

5 faulle çıkan: 39 Berkan Dumraz ( Türk Telekom )

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 3. haftasında TOFAŞ, Türk Telekom'u 85-73 mağlup etti.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor
