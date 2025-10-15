TOFAŞ, Trapani Shark'ı 91-89 Yenerek İkide İki Yaptı
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında İtalyan ekibi Trapani Shark'ı 91-89 mağlup ederek grup aşamasında 2'de 2 yaptı.
Salon: Shark
Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Michal Prac (Polonya), Carsten Straube (Almanya)
Trapani Shark: Cappelletti, Arcidiacono 9, Petrucelli 8, Alibegovic 14, Eboua 6, Ford 13, Rossato 7, Allen 15, Hurt 4, Sanogo 13
TOFAŞ: Perez 14, Thomasson 10, Lewis 10, Yiğitcan Saybir 17, Blazevic 21, Özgür Cengiz, Whaley 3, Tolga Geçim, Kidd 10, Besson 6
1. Periyot: 17-26
Devre: 36-53
3. Periyot: 64-72
Beş faulle çıkan: 34: 26 Petrucelli (Trapani Shark)
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Trapani Shark'ı 91-89 yendi.
Bursa ekibi grupta 2'de 2 yaparken, Trapani Shark 2. maçını da kaybetti.