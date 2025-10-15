Haberler

TOFAŞ, Trapani Shark'ı 91-89 Yenerek İkide İki Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında İtalyan ekibi Trapani Shark'ı 91-89 mağlup ederek grup aşamasında 2'de 2 yaptı.

Salon: Shark

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Michal Prac (Polonya), Carsten Straube (Almanya)

Trapani Shark: Cappelletti, Arcidiacono 9, Petrucelli 8, Alibegovic 14, Eboua 6, Ford 13, Rossato 7, Allen 15, Hurt 4, Sanogo 13

TOFAŞ: Perez 14, Thomasson 10, Lewis 10, Yiğitcan Saybir 17, Blazevic 21, Özgür Cengiz, Whaley 3, Tolga Geçim, Kidd 10, Besson 6

1. Periyot: 17-26

Devre: 36-53

3. Periyot: 64-72

Beş faulle çıkan: 34: 26 Petrucelli (Trapani Shark)

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Trapani Shark'ı 91-89 yendi.

Bursa ekibi grupta 2'de 2 yaparken, Trapani Shark 2. maçını da kaybetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
Güllü'nün ölümünde merak edilen nihai rapor açıklandı

Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.