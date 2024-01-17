TOFAŞ, Samsun'da genç yetenekleri keşfetmek için basketbol kampı düzenledi
TOFAŞ Basketbol Süper Ligi takımı, Samsun'da genç yetenekleri keşfetmek amacıyla bir basketbol kampı düzenledi. Kampta gençler, TOFAŞ Basketbol Okulları Sorumlusu Ferudun Biçermen ve antrenörlerden eğitim aldı. Temel basketbol bilgisi yanı sıra çeşitli beceriler de öğretildi ve katılımcılar sertifika almaya hak kazandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, genç yetenekleri keşfetmek için Samsun'da basketbol kampı düzenledi.
Çarşamba Spor Salonu'nda düzenlenen kampta gençler, TOFAŞ Basketbol Okulları Sorumlusu Ferudun Biçermen yönetiminde altyapı teknik koordinatörü ve bireysel gelişim antrenörü Samir Seleskovic ile altyapı antrenörlerinden Sezgin Yurtsever'den eğitim aldı.
Yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla 2009-2016 yılları arası doğumlu 50 kişinin katılımıyla düzenlenen kampta temel basketbol bilgisinin yanı sıra top sürme, tek zamanlı ve çift zamanlı stop, bitirişler ve şut üzerine eğitim verildi.
İki gün süren kampın ardından katılımcılar sertifika almaya hak kazandı.