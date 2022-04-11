TOFAŞ, sahasında Lenovo Tenerife'yi yenerek seride durumu eşitlemek istiyor
AA - Sergen Sezgin - Spor
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TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında yarın İspanya ekibi Lenovo Tenerife'yi ağırlayacak.
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında yarın İspanya ekibi Lenovo Tenerife'yi ağırlayacak.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
TOFAŞ, Santiago Martin Arena'da oynanan serinin ilk maçını 78-77 kaybetmişti.
Bursa temsilcisi, evinde oynayacağı bu maçı kazanarak durumu eşitleyip, Dörtlü Final umutlarını İspanya'daki son maça taşımak istiyor.
AA / Sergen Sezgin - Spor