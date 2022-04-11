TOFAŞ, sahasında Lenovo Tenerife'yi yenerek seride durumu eşitlemek istiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOFAŞ, sahasında Lenovo Tenerife'yi yenerek seride durumu eşitlemek istiyor

AA - Sergen Sezgin - Spor
 - Güncelleme:
TOFAŞ, sahasında Lenovo Tenerife'yi yenerek seride durumu eşitlemek istiyor

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında yarın İspanya ekibi Lenovo Tenerife'yi ağırlayacak.

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında yarın İspanya ekibi Lenovo Tenerife'yi ağırlayacak.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

TOFAŞ, Santiago Martin Arena'da oynanan serinin ilk maçını 78-77 kaybetmişti.

Bursa temsilcisi, evinde oynayacağı bu maçı kazanarak durumu eşitleyip, Dörtlü Final umutlarını İspanya'daki son maça taşımak istiyor.

AA / Sergen Sezgin - Spor

Şampiyonlar Ligi, basketbol, İspanya, Lenovo, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title