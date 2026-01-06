Haberler

TOFAŞ, altyapı oyuncularından Paşaoğlu'nu kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 18 yaşındaki altyapı oyuncusu Rıza Poyraz Paşaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Paşaoğlu, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Rıza Poyraz Paşaoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ, 18 yaşındaki altyapı oyuncularından Paşaoğlu ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

2025-2026 sezonunda TOFAŞ BGL Takımı forması giyen Paşaoğlu, bu sezon geride kalan 6 maçta 16 sayı-8.1 ribaund-2.3 asist-1.3 blok-2.8 top çalma ortalama istatistiklerine imza attı.

Small forward (3) ve power forward (4) pozisyonlarında görev yapan Paşaoğlu, 2025'te Mersin'de gerçekleştirilen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Gemlik Basketbol formasıyla birincilik kürsüsüne çıkmayı başarmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Spor
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Kürsüde trans halterci taklidi yapan Trump'ın hareketleri akılalmaz

Bu akılalmaz hareketleri, tüm dünya izledi
Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler

Camideki vahşetin sanığı, duruşmada tehdit savurdu: Asıl caniyi...
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...

Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! Pozitif çıkanlar var
Eski CHP'li başkan ofisinde ölü bulundu

Sır dolu olay! Eski CHP'li başkan ofisinde ölü bulundu