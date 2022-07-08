TOFAŞ, Nijeryalı uzun forvet Suleiman Braimoh'ı transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOFAŞ, Nijeryalı uzun forvet Suleiman Braimoh'ı transfer etti

AA - İsmail Özdemir - Spor
 - Güncelleme:
TOFAŞ, Nijeryalı uzun forvet Suleiman Braimoh'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Nijeryalı uzun forvet Suleiman Braimoh'ı kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Nijeryalı uzun forvet Suleiman Braimoh'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yabancı transferde daha önce şutör gard Rob Gray ve pivot Boubacar Toure ile sözleşme imzalanırken son olarak İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'de forma giyen Nijeryalı Suleiman Braimoh ile de anlaşma sağlandı.

Son 2 sezonda Hapoel Jerusalem formasıyla hem İsrail Ligi'nde hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) oynayan basketbolcu, 2021-2022 sezonunda, sezona başlangıç yaptığı Hereda San Pablo Burgos formasıyla İspanya Ligi'nde 10 maçta 7.7 sayı-3.5 ribaund, BCL'de 4 maçta 7 sayı, 1.8 ribaund, 1.3 asist, Kasım 2021'den itibaren ise Hapoel Jerusalem'de İsrail Ligi'nde 27 maçta 14.1 sayı, 6 ribaund, 2.2 asist, BCL'de 5 maçta 14.6 sayı, 5.8 ribaund, 1.4 asist ortalamalarını sergiledi.

Nijerya Milli Takımı forması da giyen 1989 doğumlu ve 2.03 cm boyundaki Suleiman Braimoh, forvet pozisyonunda görev yapıyor.

AA / İsmail Özdemir - Spor

Basketbol Süper Ligi basketbol ING Bank İsrail Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title