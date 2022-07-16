TOFAŞ, Kanadalı basketbolcu Tyler Ennis ile sözleşme yeniledi - Haberler

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TOFAŞ, Kanadalı basketbolcu Tyler Ennis ile sözleşme yeniledi

AA - Cem Şan - Spor
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TOFAŞ, Kanadalı basketbolcu Tyler Ennis ile sözleşme yeniledi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis'in sözleşmesini uzattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren TOFAŞ basketbol takımı, Kanadalı oyun kurucusu Tyler Ennis ile birlikteliğine yeni sezonda da devam edecek.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Bursa temsilcisi, bu yıl ocak ayında kadroya dahil olan ve takıma önemli katkı sağlayan Kanadalı point guard ile yeniden anlaşma sağladı.

Tyler Ennis, TOFAŞ formasıyla ING Basketbol Süper Liginde çıktığı 13 maçta 12,7 sayı, 3,4 ribaund, 4,4 asist; çeyrek final oynama başarısı gösterdikleri Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 12,6 sayı,3,1 ribaund, 2,5 asist ortalamasını yakalamıştı.

2014 NBA Draftı'nda Phoenix Suns tarafından 1. tur 18. sıradan seçilen Kanadalı oyuncu, 186 NBA maçında görev almıştı.

AA / Cem Şan - Spor

Tyler Ennis basketbol ING Bank Spor Haberler

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