Haberler

TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Jordan Floyd'u kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyuncu Jordan Floyd'u kadrosuna kattı. Floyd'un bu sezonki performansı ve önceki takımlarındaki istatistiklerine yer verildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyuncu Jordan Floyd'u kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında Floyd ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Floyd'un bu sezon İsrail'in Maccabi Urban Ramat Gan takımı çıktığı 8 maçta 16,8 sayı, 2,3 ribaunt, 3,8 asist ve 1,5 top çalma ortalamalarıyla oynadığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun, 2023-2024 sezonunda Bursaspor Basketbol forması altında Basketbol Süper Ligi'nde 21 maçta 17 sayı, 2,2 ribaunt, 3,2 asist ve 1,4 top çalma, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta 12,4 sayı, 2 ribaunt, 1,6 asist, 1 top çalma istatistiklerine imza attığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 7 ayrılık birden

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 7 ayrılık birden
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber