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TOFAŞ İspanya yolcusu

AA - Cem Şan - Spor
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TOFAŞ İspanya yolcusu

TOFAŞ, İspanya'nın Lenovo Tenerife ile oynayacağı Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinin ilk maçı için yarın İspanya'ya gidecek.

TOFAŞ, İspanya'nın Lenovo Tenerife ile oynayacağı Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinin ilk maçı için yarın İspanya'ya gidecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-yeşilliler, Lenovo Tenerife takımıyla 6 Nisan Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü finale kalma mücadelesi verecek.

İstanbul Havaalanı'ndan öğlen saatlerinde kalkacak tarifeli uçakla Madrid aktarmalı olarak Tenerife'ye gidecek olan mavi-yeşilliler, Santiago Martin Arena'da gerçekleştireceği antrenmanlarla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

Ev sahibi avantajının İspanyol temsilcisinde olacağı seride ilk maç 6 Nisan Çarşamba günü Lenovo Tenerife'nin sahasında TSİ 21.30'da oynanacak. Serinin ikinci maçı ise 12 Nisan Salı günü saat 19.00'da TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılacak. Seride eşitlik olması halinde tur atlayacak takım 19 Nisan Salı günü TSİ 21.30'da Tenerife'de oynanacak son maçta belli olacak.

AA / Cem Şan - Spor

Şampiyonlar Ligi, İspanya, Lenovo, Nisan, Spor, Haberler

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