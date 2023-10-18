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TOFAŞ, Igokea'yı deplasmanda mağlup etti

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Igokea'yı 104-102 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Homesley oldu.