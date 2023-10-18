TOFAŞ, Igokea'yı deplasmanda mağlup etti
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TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Igokea'yı 104-102 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Homesley oldu.
SALON: Laktasi
HAKEMLER: Antonio Conde, Fernando Calatrava, Valentin Oliot
IGOKEA: Atic 10, Gordic 6, Jeremic 12, Milosavljevic 18, Nikolic 6, Carmichael, Josilo 8, Maric 2, Moody 23, Nakic 8, Tanaskovic 9
TOFAŞ: Ege Demir 10, Homesley 29, Mustafa Kurtuldum, Maye, O'Brien 21, Özgür Cengiz 1, Prewitt 14, Sakic 12, Batın Tuna 2, Winston 15
1'İNCİ PERİYOT: 16-28
DEVRE: 35-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-61
NORMAL SÜRE: 91-91
FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Igokea'yı 104-102 mağlup etti. TOFAŞ'ta 29 sayı atan Homesley, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor