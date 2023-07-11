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TOFAŞ, Hırvat uzun forvet Zeljko Sakic'i transfer etti

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Hırvat uzun forvet Zeljko Sakic'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor. Bursa temsilcisi, geçen sezon Litvanya temsilcisi Lietkabelis Panevezys'de forma giyen 35 yaşındaki Sakic ile anlaşma sağladı. Hırvat oyuncu, Litvanya Ligi'nde 32 maçta, 7,2 sayı, 3,3 ribaund ortalamaları yakaladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Hırvat uzun forvet Zeljko Sakic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

Bursa temsilcisi, geçen sezon Litvanya temsilcisi Lietkabelis Panevezys'de forma giyen 35 yaşındaki Sakic ile anlaşma sağladı.

Hırvat oyuncu, Litvanya Ligi'nde 32 maçta, 7,2 sayı, 3,3 ribaund ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA / Hande Durmuş - Spor

Basketbol Süper Ligi Litvanya Sigorta Türkiye Spor Haberler

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