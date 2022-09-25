TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı Spor Haberleri FIBA Şampiyonlar Ligi eleme turunun finalinde TOFAŞ, Almanya'nın Niners Chemnitz takımı 82-78 yenerek FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkı kazandı. FIBA Şampiyonlar Ligi eleme turunun finalinde TOFAŞ, Almanya'nın Niners Chemnitz takımı 82-78 yenerek FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkı kazandı. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki maçın ilk çeyreğini 30-22 önde bitiren TOFAŞ, devreyi de 50-44 önde tamamladı. Maçın 2. devresine kötü başlayan ve üstünlüğü rakibine bırakan TOFAŞ, üçüncü çeyreği 65-58 geride kapattı. TOFAŞ, son çeyrekte son anları büyük çekişmeye sahne olan maçı 82-78 kazanmayı başardı. Bu galibiyetle, TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Makedonya Chemnitz Almanya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.