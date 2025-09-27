Haberler

TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yu 80-78 Mağlup Etti

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 2025-2026 sezonunun açılış maçında TOFAŞ, çekişmeli geçen karşılaşmada Fenerbahçe Beko'yu 80-78 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Can Mavisu, Uğur Akyıldız, Kaan Büyükçil

TOFAŞ: Perez 4, Yiğitcan Saybir 16, Lewis 2, Blazevic 21, Thamasson 9, Özgür Cengiz 2, Whaley 1, Tolga Geçim 5, Kidd 14, Besson 6

Fenerbahçe Beko : Bacot Jr 10, Metecan Birsen 7, Tucker 24, Melih Mahmutoğlu 5, Hall 10, Melli 3, Boston Jr 2, Onuralp Bitim 9, Zagars, Colson 8

1. Periyot: 18-18

Devre: 43-39

3. Periyot: 58-61

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 2025-2026 sezonunun ilk haftasında TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yu 80-78 mağlup etti.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Spor
