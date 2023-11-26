Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 82-76 mağlup etti.

TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Erhan Gürsel

Darüşşafaka Lassa : Allman 21, Abdur-Rahkman 14, Rıdvan Öncel 3, Berk Demir 5, McCormack 19, Can Korkmaz 7, Muhsin Yaşar 2, Canberk Kuş, Withers 5, Doruk Dora

TOFAŞ: Winston 11, Mustafa Kurtuldum 9, O'Brien 10, Sakic 12, Wiley 10, Ege Demir 4, Tolga Geçim 3, Homesley 23, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar, Batın Tuna

1. Periyot: 18-19

Devre: 35-32

3. Periyot: 54-55

Beş faulle çıkan: 39.56 McCormack (Darüşşafaka Lassa )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 82-76 mağlup etti.

Müsabakaya etkili başlayan Darüşşafaka Lassa, ilk 3 dakikada 7-0'lık seri yakaladı. TOFAŞ ise Mustafa Kurtuldum'um üç sayılık basketleriyle etkili oldu. Konuk takım, başa baş geçen ilk periyodu 19-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte özellikle Allman'la skor üreten Darüşşafaka Lassa, soyunma odasına 35-32 önde gitti.

İkinci yarı, karşılıklı basketlerle başladı. TOFAŞ, Wiley'in pota altından kaydettiği sayılarla üçüncü periyodu 55-54 önde kapattı.

TOFAŞ, Homesley'in etkili performansıyla dördüncü periyotta da üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 82-76 kazandı.