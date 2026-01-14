Haberler

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turunun üçüncü maçında TOFAŞ, Fransa'nın Cholet Basket takımını 84-82 mağlup etti ve seriyi 2-1 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)

TOFAŞ: Perez 11, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 9, Blazevic 23, Besson 9, Floyd, Özgür Cengiz 2, Whaley, Kidd 5, Lweis 3, Furkan Korkmaz 8

Cholet Basket: Mcneace 14, Ayayi 12, Agbo 8, Campbell 8, Diarra 5, Gholston 11, Diawara 2, Sousa 8, Justice 12, Wahab 2

1. Periyot: 23-15

Devre: 42-33

3. Periyot: 62-52

Beş faulle çıkan: 34.12 Diarra (Cholet Basket)

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisi üçüncü ve son maçında TOFAŞ, Fransa temsilcisi Cholet Basket'i 84-82 yendi.

TOFAŞ, seriyi 2-1 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor



