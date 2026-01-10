Haberler

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu

Güncelleme:
TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu ikinci maçında Cholet Basket'e 105-86 mağlup oldu ve seride 1-1 eşitlik sağlandı. Son maç 14 Ocak'ta Bursa'da yapılacak.

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisi ikinci maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Cholet Basket'e karşı 105-86 mağlup olurken seride de 1-1 eşitlik sağlandı.

Maça iyi başlayan Fransız ekibi, ilk çeyreği 25-16 önde kapatırken devreye de 53-36'lık avantajla girdi.

Üçüncü çeyreği de 77-60 önde geçen Cholet Basket, maçı da 105-86'lık skorla kazandı.

TOFAŞ, serinin ilk maçında kendi sahasında Cholet Basket'i 89-75 mağlup etmişti.

Bu maçlar sonunda seride 1-1 eşitlik sağlanırken 14 Ocak Çarşamba günü Bursa'da oynanacak son maçta eşleşmenin galibi belli olacak ve iki galibiyete ulaşacak takım son 16 turuna yükselecek.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
